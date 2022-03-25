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Двоє дітей загинули і троє отримали поранення від рук росіян на Донеччині 

Олена РощінаП'ятниця, 25 березня 2022, 10:15

За минулу добу на Донеччині внаслідок обстрілів двоє дітей загинули, троє травмовані.

Джерело: поліція Донецької області 

Деталі: За добу обстрілів росіян зазнали 8 населених пунктів Донеччини. 

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Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 21 цивільний об’єкт, серед яких житлові будинки, електромережа. Серед загиблих і поранених – діти. 

Найгарячішими точками Донеччини впродовж минулої доби були Маріуполь, Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Краматорськ, Новомихайлівка, Долина, Пришиб.

Внаслідок обстрілів двоє дітей загинули, троє травмовані.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивної системи залпового вогню "Град", артилерійської зброї.

Вночі "Градами" окупантів пошкоджено три вулиці в Авдіївці, де сталися масові пожежі.

 

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Цьому передувало: Станом на ранок 25 березня 2022 року в Україні через збройну агресію Російської Федерації загинули 135 дітей, ще 184 дитини отримали поранення.

24 березня через обстріл військовими РФ с. Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області отримали поранення двоє дітей 6 та 13 років.

Теми: війнаДонецька областьдіти
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