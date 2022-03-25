Двое детей погибли и трое получили ранения от рук россиян в Донецкой области

За минувшие сутки в Донецкой области в результате обстрелов двое детей погибли, трое травмированы.

Источник: полиция Донецкой области

Детали: За сутки обстрелам россиян подверглись 8 населенных пунктов Донецкой области.

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В результате ударов поврежден как минимум 21 гражданский объект, среди которых жилые дома, электросеть. Среди погибших и раненых – дети.

Самыми горячими точками Донецкой области за прошедшие сутки были Мариуполь, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Краматорск, Новомихайловка, Долина, Пришиб.

В результате обстрелов двое детей погибли, трое травмированы.

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Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивной системы залпового огня "Град", артиллерийского оружия.

Ночью "Градами" оккупантов повреждены три улицы в Авдеевке, где произошли массовые пожары.

Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Этому предшествовало: По состоянию на утро 25 марта 2022 года в Украине из-за вооруженной агрессии Российской Федерации погибли 135 детей, еще 184 получили ранения.

24 марта из-за обстрела военными РФ с. Новомихайловка Марьинского района Донецкой области получили ранения двое детей 6 и 13 лет.