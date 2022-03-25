Окупанти атакували з "Градів" поліклініку в Харкові, де видавали гуманітарку – 4 загиблих
П'ятниця, 25 березня 2022, 11:52
Вранці 25 березня в Основ’янському районі Харкова обстріляли із артилерії та "Градів" міську поліклініку, де видавали гуманітарну допомогу, 4 вбитих.
Джерело: глава Харківщини Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: Зазначається, що окрім загиблих ще 7 поранених.
Пряма мова Синєгубова: "Очевидно, що ворог хоче посіяти паніку та перешкоджає отриманню гуманітарної допомоги.
Вчора вдень російські війська так само обстріляли пункт видачі "Нової пошти", 6 осіб загинули, 17 – постраждалих".
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