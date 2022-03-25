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Оккупанты атаковали из "Градов" поликлинику в Харькове, где выдавали гуманитарку – 4 погибших

Роман ПетренкоПятница, 25 марта 2022, 10:52
Оккупанты атаковали из Градов поликлинику в Харькове, где выдавали гуманитарку – 4 погибших
результаты обстрела харькова, фото иллюстративное

Утром 25 марта в Основянском районе Харькова обстреляли из артиллерии и "Градов" городскую поликлинику, где выдавали гуманитарную помощь, 4 убитых.

Источник: глава Харьковщины Олег Синегубов в Telegram

Детали: Отмечается, что кроме погибших еще 7 раненых.

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Прямая речь Синегубова: Очевидно, что враг хочет посеять панику и препятствует получению гуманитарной помощи.

Вчера днем ​​российские войска также обстреляли пункт выдачи "Новой почты", 6 человек погибли, 17 – пострадавших".

Темы: ХарьковвойнаРосcия
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