Оккупанты атаковали из "Градов" поликлинику в Харькове, где выдавали гуманитарку – 4 погибших

Утром 25 марта в Основянском районе Харькова обстреляли из артиллерии и "Градов" городскую поликлинику, где выдавали гуманитарную помощь, 4 убитых.

Источник: глава Харьковщины Олег Синегубов в Telegram

Детали: Отмечается, что кроме погибших еще 7 раненых.

Прямая речь Синегубова: Очевидно, что враг хочет посеять панику и препятствует получению гуманитарной помощи.

Вчера днем ​​российские войска также обстреляли пункт выдачи "Новой почты", 6 человек погибли, 17 – пострадавших".