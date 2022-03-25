Добровольцям тероборони підвищили пенсійні гарантії

Українська влада підвищила пенсійні гарантії для осіб, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад.

Джерело: міністр соціальної політики Марина Лазебна, яку цитує "Урядовий портал", Головне управління розвідки МОУ

Деталі: Особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

У разі загибелі добровольців ТрО під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їх сімей також надано право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців.

Крім цього, особам, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Ці зміни набрали чинності з 21 березня 2022 року.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ