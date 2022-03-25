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Добровольцам терробороны повысили пенсионные гарантии

Валентина РоманенкоПятница, 25 марта 2022, 10:55
Добровольцам терробороны повысили пенсионные гарантии
БОЙЦЫ ТЕРРОБОРОНЫ КИЕВА НА СТРЕЛЬБАХ, ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Украинские власти повысили пенсионные гарантии для лиц, входящих в состав добровольческих формирований территориальных общин.

Источник: министр социальной политики Марина Лазебна, которую цитирует "Правительственный портал", Главное управление разведки МОУ

Детали: Лица, входящие в состав добровольческих формирований территориальных общин, имеют право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

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В случае гибели добровольцев ТрО при выполнении задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей также предоставлено право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих.

Кроме того, лицам, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин и принимают непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Эти изменения вступили в силу с 21 марта 2022 года.

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Предыстория:

  • 15 марта Верховная Рада приняла закон, согласно которому добровольцы территориальной обороны смогут признаваться участниками боевых действий, ветеранами войны и лицами с инвалидностью в результате войны.
  • Чтобы получить официальный статус и социальные гарантии, добровольцы территориальной обороны должны заключить соответствующие контракты с командирами ДФТО.

Темы: войнадобровольцыпенсии
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