Українські військові звільнили село Лук’янівка, що у Баришівському районі Київської області, знищивши близько 40 окупантів.

Джерело: заступник голови Кіровоградської облради Дмитро Лінько в Telegram, екссекретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, який брав участь у звільненні села, у Facebook, Сухопутні війська ЗС України у Telegram

Пряма мова Лінька з місця бою: "У результаті боїв знищено близько 40 орків, 3 танки і 9 БМП. Одна МТ-ЛБ, на якій я стою, вже наша. Інший танк намагаємося завести".

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Деталі: Він додав, що контрнаступ на Лук'янівку збройні сили України почали о 12:00 24 березня, а вже за 5 годин, о 17:00, село звільнили, повністю вибивши звідти окупантів.

Захисники звільнили с. Лук’янівка на Київщині pic.twitter.com/Po5To8Jvno — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 25, 2022

За словами полоненого окупанта, якого захопили ЗСУ, у Лук’янівці було близько 200 росіян. Частину ліквідували українські військові, інші загарбники втекли.

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Лінько розповів, що серед захисників двоє загиблих і більше 10 поранених, але у ЗСУ достатньо сил, щоб воювати далі.

Він також зазначив, що Збройні сили, ССО і добровольчі підрозділи зараз займають інші села Баришівського району і наступають по всій лінії фронту.

Інформацію про звільнення Лук’янівки також підтвердили екссекретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, який брав участь у звільненні села, та Сухопутні війська ЗС України.

Що було раніше: Вранці 25 березня глава тероборони Києва Петро Кузик в ефірі телемарафону повідомив, що Збройні сили звільнили село Лук’янівка у Київській області, знищили опорний пункт росіян, вбили 40 загарбників, інших шукають.