Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники звільнили с. Лук’янівка на Київщині

Ірина БалачукП'ятниця, 25 березня 2022, 14:23
Захисники звільнили с. Лук’янівка на Київщині
Скриншот з відео Крістіана Ударова

Українські військові звільнили село Лук’янівка, що у Баришівському районі Київської області, знищивши близько 40 окупантів.

Джерело: заступник голови Кіровоградської облради Дмитро Лінько в Telegram, екссекретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, який брав участь у звільненні села, у Facebook, Сухопутні війська ЗС України у Telegram

Пряма мова Лінька з місця бою: "У результаті боїв знищено близько 40 орків, 3 танки і 9 БМП. Одна МТ-ЛБ, на якій я стою, вже наша. Інший танк намагаємося завести".

Реклама:

Деталі: Він додав, що контрнаступ на Лук'янівку збройні сили України почали о 12:00 24 березня, а вже за 5 годин, о 17:00, село звільнили, повністю вибивши звідти окупантів.

За словами полоненого окупанта, якого захопили ЗСУ, у Лук’янівці було близько 200 росіян. Частину ліквідували українські військові, інші загарбники втекли.

ВІДЕО ДНЯ

Лінько розповів, що серед захисників двоє загиблих і більше 10 поранених, але у ЗСУ достатньо сил, щоб воювати далі.  

Він також зазначив, що Збройні сили, ССО і добровольчі підрозділи зараз займають інші села Баришівського району і наступають по всій лінії фронту. 

Інформацію про звільнення Лук’янівки також підтвердили екссекретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, який брав участь у звільненні села, та Сухопутні війська ЗС України.

Що було раніше: Вранці 25 березня глава тероборони Києва Петро Кузик в ефірі телемарафону повідомив, що Збройні сили звільнили село Лук’янівка у Київській області, знищили опорний пункт росіян, вбили 40 загарбників, інших шукають.

Теми: Київська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Київська область
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: