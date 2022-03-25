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Защитники освободили с. Лукьяновка Киевской области

Ирина БалачукПятница, 25 марта 2022, 15:23
Скриншот из видео Кристиана Ударова

Украинские военные освободили село Лукьяновка в Барышевском районе Киевской области, уничтожив около 40 оккупантов.

Источник: заместитель председателя Кировоградского облсовета Дмитрий Линько в Telegram, экс-секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, участвовавший в освобождении села, в Facebook и Сухопутные войска ВС Украины в Telegram

Прямая речь Линько с места боя: "В результате боев уничтожено около 40 орков, 3 танка и 9 БМП. Одна МТ-ЛБ, на которой я стою, уже наша. Другой танк пытаемся завести".

Детали: Он добавил, что контрнаступление на Лукьяновку вооруженные силы Украины начали в 12:00 24 марта, а уже через 5 часов, в 17:00, село освободили, полностью выбив оттуда оккупантов.

По словам захваченного ВСУ пленного оккупанта, в Лукьяновке было около 200 россиян. Часть ликвидировали украинские военные, остальные захватчики убежали.

Линько рассказал, что среди защитников двое погибших и более 10 раненых, но у ВСУ достаточно сил, чтобы воевать дальше.

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Он также отметил, что Вооруженные силы, ССО и добровольческие подразделения сейчас занимают другие села Барышевского района и наступают по всей линии фронта. 

Информацию об освобождении Лукьяновки также подтвердили участвовавший в освобождении села экс-секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок и Сухопутные войска ВС Украины.

Что было раньше: Утром 25 марта глава терробороны Киева Петр Кузык в эфире телемарафона заявил, что вооруженные силы освободили село Лукьяновка в Киевской области, уничтожили опорный пункт россиян, убили 40 захватчиков, других ищут.

Темы: Киевская областьвойна
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