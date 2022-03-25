Росія знову змінила "цілі спецоперації", погрожує штурмом облцентрів

Російське міноборони заявило, що концентруватимуться на "повному звільненні Донбасу", але й може спробувати взяти штурмом Київ, Харків та інші обласні центри.

Деталі: міноборони, яке цитує РИА Новости

Дослівно: "Істотно знижено бойовий потенціал Збройних сил України, що дає змогу зосередити основні зусилля на досягненні головної мети – звільненні Донбасу.

Спочатку ми й не планували їх штурм (міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв - ред.), щоб не допустити руйнувань та мінімізувати втрати серед особового складу та мирного населення.

Хоча таку можливість ми не виключаємо, у міру виконання окремими угрупованнями поставлених завдань, а вони вирішуються успішно, наші сили та засоби концентруватимуться на головному – повному звільненні Донбасу".

Чому це важливо: Спочатку російські політики та пропагандисти розповідали, що за два дні захоплять Київ. Окупанти хотіли, щоб Україна пішла на низку поступок, зокрема "демілітаризація та денацифікація".

Протягом місяця, доки російська армія зазнає нищівних втрат, влада РФ почала зменшувати свої забаганки.

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Нагадаємо: 7 березня у Кремлі заявляли, що вже закінчують "демілітаризацію України".