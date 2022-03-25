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Россия снова изменила "цели спецоперации", угрожает штурмом облцентров

Роман ПетренкоПятница, 25 марта 2022, 14:53
Россия снова изменила цели спецоперации, угрожает штурмом облцентров

Российское минобороны заявило, что будут концентрироваться на "полном освобождении Донбасса", но может попытаться взять штурмом Киев, Харьков и другие областные центры.

Детали: минобороны, которое цитирует РИА Новости

Дословно: "Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса.

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Изначально мы и не планировали их штурм (городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев - ред.), чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения.

Хотя такую возможность мы не исключаем, по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном – полном освобождении Донбасса".

Почему это важно: Сначала российские политики и пропагандисты рассказывали, что через два дня захватят Киев. Оккупанты хотели, чтобы Украина пошла на ряд уступок, в частности, "демилитаризация и денацификация".

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В течение месяца, пока российская армия понесет сокрушительные потери, власти РФ начали уменьшать свои прихоти.

Напомним: 7 марта в Кремле заявляли, что уже заканчивают "демилитаризацию Украины".

Темы: РосcияПутинвойна
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