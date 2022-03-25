Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США готують план дій на випадок російських ударів на території НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 25 березня 2022, 17:30

Сполучені Штати планують дії на випадок можливих російських ударів на території НАТО.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Салліван спілкувався з журналістами на шляху до Польщі на борту Air Force One. На питання, чи Росія намагатиметься бомбити конвої, що перевозять вантажі в Україну по суші через країни НАТО, він сказав: "Ми готуємо плани на випадок непередбачених обставин на випадок, якщо Росія вирішить завдати удару по території НАТО в цьому контексті або в будь-якому іншому контексті".

"І президент максимально чітко заявив про свою абсолютну рішучість рішуче відреагувати разом з іншими членами нашого альянсу, якщо Росія нападе на НАТО", - додав він.

Салліван також сказав, що США та їхні союзники все ще можуть запровадити нові заходи, щоб покарати Росію за її вторгнення до України.

"Звичайно, є додаткові заходи щодо закручування гайок за санкціями, і ми постійно їх переглядатимемо", — сказав він.

У пятницю літак президента США Джо Байдена приземлився в аеропорту поруч з польським Жешувом. Серед іншого планується зустріч Байдена з українцями, що залишили свої домівки через війну.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАНАТО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Вбитих роздавлювали танками": в Ірпені загинули до 300 цивільних – мер

Українські євреї заперечують брехню російських генералів

відеоУ Білорусі біля кордону з Україною рухалися російські "Точки-У", БТРи та "КамАзи" з літерою "V"

Окупанти накопичують сили в районі Чорнобильської АЕС – звіт Генштабу

Окупанти в Херсоні викрали священника ПЦУ

відеоЗатримали киянина, який із 20-ма посіпаками з автоматами обеззброїв патрульних

Усі новини...
США
США та ЄС домовилися про поставку 15 мільярдів кубів скрапленого газу
В американському зоопарку помер тигр Путін
Україна просить США у рази збільшити постачання Javelin та Stinger – CNN
Останні новини
17:35
Італія конфіскувала Mercedes Maybach олігарха Усманова за 600 тисяч євро
17:27
Росія не відмовилася від спроб захопити Київ та Чернігів – Міноборони
17:25
Для IT-компаній в Дія.City на період воєнного стану спростять умови
17:16
Представники місцевого самоврядування стали мішенню для окупантів – Рух ЧЕСНО
17:05
ЄС надасть Чехії, Словаччині та Молдові вакцини для українських дітей-біженців
16:56
На сайт Київської ОВА йде масована кібератака
16:51
У Голій Пристані на Херсонщині окупанти викрали 7 людей, окрім мера
16:48
Розвідка оприлюднила дані спецназівців ГРУ РФ, які воюють в Україні
16:39
До Ірпеня не можна буде повернутися щонайменше місяць – мер
16:37
Зеленський закликав Норвегію надати Україні протикорабельну зброю і системи NASAMS
Усі новини...