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США готують план дій на випадок російських ударів на території НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 25 березня 2022, 16:30

Сполучені Штати планують дії на випадок можливих російських ударів на території НАТО.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Салліван спілкувався з журналістами на шляху до Польщі на борту Air Force One. На питання, чи Росія намагатиметься бомбити конвої, що перевозять вантажі в Україну по суші через країни НАТО, він сказав: "Ми готуємо плани на випадок непередбачених обставин на випадок, якщо Росія вирішить завдати удару по території НАТО в цьому контексті або в будь-якому іншому контексті".

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"І президент максимально чітко заявив про свою абсолютну рішучість рішуче відреагувати разом з іншими членами нашого альянсу, якщо Росія нападе на НАТО", - додав він.

Салліван також сказав, що США та їхні союзники все ще можуть запровадити нові заходи, щоб покарати Росію за її вторгнення до України.

"Звичайно, є додаткові заходи щодо закручування гайок за санкціями, і ми постійно їх переглядатимемо", — сказав він.

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У пятницю літак президента США Джо Байдена приземлився в аеропорту поруч з польським Жешувом. Серед іншого планується зустріч Байдена з українцями, що залишили свої домівки через війну.

Теми: СШАНАТО
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