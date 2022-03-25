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США готовят план действий на случай российских ударов по территории НАТО

"Европейская правда"Пятница, 25 марта 2022, 17:30

Соединенные Штаты планируют действовать на случай возможных российских ударов на территории НАТО.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Салливан общался с журналистами по пути в Польшу на борту Air Force One. На вопрос, попытается ли Россия бомбить конвои, перевозящие грузы в Украину по суше через страны НАТО, он сказал: "Мы готовим планы на случай непредвиденных обстоятельств на случай, если Россия решит нанести удар по территории НАТО в этом контексте или в любом другом контексте".

"И президент максимально четко заявил о своей абсолютной решимости отреагировать вместе с другими членами нашего альянса, если Россия нападет на НАТО", - добавил он.

Салливан также сказал, что США и их союзники все еще могут принять новые меры, чтобы наказать Россию за ее вторжение в Украину.

"Конечно, есть дополнительные меры по закручиванию гаек по санкциям, и мы будем постоянно их пересматривать", - сказал он.

В пятницу самолет президента США Джо Байден приземлился в аэропорту рядом с польским Жешувом. Среди прочего планируется встреча Байдена с украинцами, покинувшими свои дома из-за войны.

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Темы: СШАНАТО
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