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Весна прийде, ліси зазеленіють і для агресора почнеться справжнє пекло – Буданов

Денис КарловськийП'ятниця, 25 березня 2022, 17:45
Весна прийде, ліси зазеленіють і для агресора почнеться справжнє пекло – Буданов
фото ілюстративне: getty images

Українська розвідка спільно з лісниками і мисливцями готує потужну партизанську боротьбу в тилу російських окупантів.

Джерело: інтерв’ю голови Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова для американського видання The Nation

Пряма мова Буданова: "Наші воїни наші спецпризначенці, навіть наші мисливці почнуть полювання на ворога в лісах з гвинтівками. Я скажу, що незабаром наступить весна, ліси зазеленіють і для агресора відкриється справжнє пекло".

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Деталі: Буданов натякнув, що ГУР посилено розбудовує мережу партизанів у тилу російських окупантів для нанесення точкових ударів.

В інтерв’ю він порівняв це з партизанським рухом у В’єтнамі й Афганістані.

Що було раніше: У грудні 2021 року американські журналісти повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена вивчала можливості підтримки партизанського руху в Україні в разі російського вторгнення.

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Теми: війнабойові діїрозвідкаРосія
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