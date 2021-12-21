У Байдена вивчають, як підтримати українських партизанів, якщо Росія нападе – WP

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає, чи можуть і як Сполучені Штати підтримати антиросійське повстання, якщо президент Росії Володимир Путін розпочне повномасштабне вторгнення в Україну.

Джерело: колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус з посиланням на проінформованого чиновника

Дослівно Ігнатіус: "Планування допомоги, описане в неділю обізнаним чиновником, включає способи надання зброї та іншої підтримки українським військовим, щоб протистояти вторгненню російських військ, а також матеріально-технічної підтримки повстанським групам, якщо Росія повалить український уряд і почнеться партизанська війна".

Деталі: Колумніст зазначив, що наразі юридична група в адміністрації президента США вивчає, як можна було б надати допомогу українським повстанцям без порушення американського чи міжнародного законодавства.

А агенти ЦРУ та інших відомств вивчають, як був організований рух опору в Афганістані проти СРСР, у Сирії – проти сил, підтримуваних Росією, а також проти США в Іраку та Афганістані.

Повідомляється, що США могли б надати українцям переносні зенітно-ракетні комплекси "Стінгер".

За словами Ігнатіуса, основна мета адміністрації Байдена – завдати удару російських військах, якщо Путін вторгнеться в Україну, без безпосереднього залучення американських військ. Цей крок президент США виключив.

Офіційні особи США також попередили, що Америка та її європейські союзники запровадять суворі економічні санкції, які можуть нашкодити російській економіці. Минулого тижня НАТО оголосила про плани просування військ вперед, у бік Росії, якщо Путін проігнорує попередження.

Колумніст зазначає, що основу партизанської армії можуть скласти близько 500 тисяч українців, які з 2014 року пройшли певну бойову підготовку. Також зазначається, що на руках в українців є щонайменше мільйон одиниць зброї .

Водночас американські фахівці обговорюють, як організувати схованки зі зброєю та інші логістичні інструменти, які можуть підтримати потужну "секретну мережу" у разі вторгнення Росії.

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