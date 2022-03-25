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Весна придет, леса зазеленеют и для агрессора начнется настоящий ад – Буданов

Денис КарловскийПятница, 25 марта 2022, 18:45
фото иллюстративное: getty images

Украинская разведка совместно с лесниками и охотниками готовит мощную партизанскую борьбу в тылу российских оккупантов.

Источник: интервью главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова для американского издания The Nation

Прямая речь Буданова: "Наши воины наши спецназовцы, даже наши охотники начнут охоту на врага в лесах с винтовками. Я скажу, что скоро наступит весна, леса зазеленеют и для агрессора откроется настоящий ад".

Детали: Буданов намекнул, что ГУР усиленно готовит сеть партизан в тылу российских оккупантов для нанесения точечных ударов.

В интервью он сравнил это с партизанским движением во Вьетнаме и Афганистане.

Что было раньше: В декабре 2021 года американские журналисты сообщали, что администрация президента США Джо Байдена изучала возможности поддержки партизанского движения в Украине в случае российского вторжения.

Темы: войнабоевые действияразведкаРосcия
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