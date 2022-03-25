У Луганську відкрили госпіталь для окупантів, частину віддали під морг – Генштаб

У лікарні окупованого Луганська створили військовий госпіталь для поранених військових РФ, частина лікарні відведена для зберігання трупів.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "У тимчасово окупованому Луганську, в місцевій лікарні, окупантами розміщено військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями російської федерації.

Частина лікарні відведена для зберігання трупів, у зв’язку з тим, що місцеві морги є перевантаженими".

Деталі: У Генштабі також підтвердили, що 25 березня українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Загалом протягом поточної доби ворог продовжував здійснювати перегрупування військ з метою нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій. На окремих напрямках противник намагається вести штурмові дії, не полишає спроб нанесення вогневого ураження окремим підрозділам ЗСУ, однак успіху не має.

У Генштабі зазначили, що ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення готовності наступальних дій.

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"Сили оборони, що беруть участь в здійсненні заходів оборони міста Києва продовжують відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі", - йдеться у зведенні.

На тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення, здійснюють примусове вивезення людей на територію РФ. З метою залякування місцевого населення російські загарбники здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів, вилучають автомобільну техніку та особисті речі.