Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Луганську відкрили госпіталь для окупантів, частину віддали під морг – Генштаб

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 березня 2022, 18:50

У лікарні окупованого Луганська створили військовий госпіталь для поранених військових РФ, частина лікарні відведена для зберігання трупів.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "У тимчасово окупованому Луганську, в місцевій лікарні, окупантами розміщено військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями російської федерації.

Частина лікарні відведена для зберігання трупів, у зв’язку з тим, що місцеві морги є перевантаженими".

Деталі: У Генштабі також підтвердили, що 25 березня українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Загалом протягом поточної доби ворог продовжував здійснювати перегрупування військ з метою нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій. На окремих напрямках противник намагається вести штурмові дії, не полишає спроб нанесення вогневого ураження окремим підрозділам ЗСУ, однак успіху не має.

У Генштабі зазначили, що ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення готовності наступальних дій.

ВІДЕО ДНЯ

"Сили оборони, що беруть участь в здійсненні заходів оборони міста Києва продовжують відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі", - йдеться у зведенні.

На тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення, здійснюють примусове вивезення людей на територію РФ. З метою залякування місцевого населення російські загарбники здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів, вилучають автомобільну техніку та особисті речі.

Теми: ЛуганськвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії озвучили своє бачення домовленостей із Україною

Зеленський закликав Норвегію надати Україні протикорабельну зброю і системи NASAMS

"Вбитих роздавлювали танками": в Ірпені загинули до 300 цивільних – мер

Українські євреї заперечують брехню російських генералів

відеоУ Білорусі біля кордону з Україною рухалися російські "Точки-У", БТРи та "КамАзи" з літерою "V"

Окупанти накопичують сили в районі Чорнобильської АЕС – звіт Генштабу

Усі новини...
Луганськ
Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА
З Лисичанська у неділю вирушить евакуаційний потяг – ОДА
Електропостачання у Щасті на Луганщині відновили
Останні новини
18:59
З розбомбленого екопарку під Києвом почали евакуювати тварин
18:59
відеоСкільки коштує війна – інтерв'ю з міністром фінансів
18:56
Українські ППО збили три російських винищувачі на Харківщині
18:38
В Україні запускають ініціативу, яка може запобігти продовольчій кризі під час війни
18:34
Київрада скасувала орендну плату для бізнесу на комунальних площах
18:24
фотоРосіяни застосовують заборонені протипіхотні міни на Харківщині та Сумщині
18:12
Окупанти вивезли до Донецька доньку загиблого в Маріуполі чемпіона України з водного поло
18:09
Росія створила найбільшу загрозу на морі з часів Другої світової війни - Зеленський
17:58
Байден обговорить з Зеленським підтримку України
17:55
У Росії озвучили своє бачення домовленостей із Україною
Усі новини...