Ще один генерал: ЗСУ знищили командувача 49-ї армії РФ – радник Єрмака

У Чорнобаївці під Херсоном українські військові вбили генерал-лейтенанта та командувача 49 армії Росії Якова Рєзанцева.

Джерело: радник голови Офісу президента України Олексій Арестович на брифінгу 25 березня, відео 24 каналу

Пряма мова: "Наші війська, зараз ми можемо сказати напевне, знищили командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Російської Федерації, генерал-лейтенанта Якова Володимировича Рєзанцева. І це відбулося, ви будете дуже сміятися, на аеродромі Чорнобаївка".

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Деталі: Арестович зазначив, що передовий командний пункт 7-ої десантно-штурмової дивізії РФ також знаходиться на аеродромі Чорнобаївка.

Довідка: 49-та загальновійськова армія РФ базується на Ставрополі. Яків Рєзанцев став її командувачем у серпні 2020 року. Свого часу він воював у Сирії.

Нагадаємо: За даними української сторони, з 24 лютого до 21 березня в Україні загинули п’ять або шість представників вищого офіцерського складу РФ, серед них генерал-майори і генерал-лейтенант.

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Зокрема, це Андрій Суховєцький (єдиний серед вищих офіцерів, чию загибель підтвердили в Росії), Віталій Герасимов, Андрій Колесніков, Андрій Мордвічев, Магомед Тушаєв і ймовірно Олег Мітяєв.

Відставний генерал армії США Девід Петреус припустив, що Росія втрачає генералів в Україні через те, що в них зникає зв'язок із підлеглими і вони мусять виходити з броньованих машин, щоб з'ясувати обстановку і дати вказівки – а тоді стають ціллю снайпера.

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