В Луганске открыли госпиталь для оккупантов, часть отдали под морг – Генштаб

В больнице оккупированного Луганска был создан военный госпиталь для раненых военных РФ, часть больницы отведена для хранения трупов.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице, оккупантами размещен военный госпиталь, полностью занятый ранеными военнослужащими РФ.

Часть больницы отведена для хранения трупов, в связи с тем, что местные морги перегружены".

Детали: В Генштабе также подтвердили, что 25 марта украинские защитники ликвидировали командующего 49 общевойсковой армией южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

В целом в течение текущих суток враг продолжал осуществлять перегруппировку войск с целью наращивания ударных группировок для возобновления наступательных действий. На отдельных направлениях противник пытается вести штурмовые действия, не оставляет попыток нанесения огневого поражения отдельным подразделениям ВСУ, однако успеха не имеет.

В Генштабе отметили, что враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью обеспечения готовности наступательных действий.

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"Силы обороны, участвующие в осуществлении мер обороны Киева, продолжают отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удерживают определенные рубежи", - говорится в сводке.

На временно занятых территориях Украины оккупанты продолжают террор местного населения, осуществляют принудительный вывоз людей на территорию РФ. С целью устрашения местного населения российские захватчики совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, изымают автомобильную технику и личные вещи.