На Одещині ППО збила три російські ракети

На Одещині українські сили ППО збили три російських ракети морського базування.

Джерело: Повітряне командування "Південь", голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні

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Дослівно командування "Південь": "Сьогодні, 25 березня, в Одеській області воїни зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України "приземлили" ще три російських крилаті ракети морського базування, що несли смерть мирним містам".

Деталі: Разом з тим, Марченко повідомив, що у п’ятницю вранці ворожий фрегат намагався підійти до українських територіальних вод, але берегова охорона вчасно відкрила вогонь і змусила його відійти.

Що передувало: Бойовий корабель російських окупантів обстріляв зранку 25 березня село Санжійка на узбережжі Одещини.