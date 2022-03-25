Російський військовий корабель обстріляв Санжійку на Одещині

Бойовий корабель російських окупантів обстріляв зранку 25 березня село Санжійка на узбережжі Одещини.

Джерело: Військово-морські сили України

Деталі: У ВМС повідомили, що обстріли велися між 7:15 та 7:30 ранку.

У повідомленні наголосили, що, попри обстріли, російські окупанти з 10 години заявили про відкриття гуманітарного коридору для іноземних суден якраз повз місце обстрілу.

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Передісторія:

На другу добу повномасштабного наступу Росія заблокувала цивільним судам прохід вздовж українського чорноморського узбережжя.

24 березня російський генерал-полковник Михайло Мізінцев, який керував бомбардуванням по Маріуполю, заявив, що російський флот нібито готовий відкрити гуманітарний коридор для іноземних суден із українських портів.

19 березня російське міноборони заявило, що Україна, мовляв, замінувала ключові морські шляхи від Босфору до українського узбережжя. Водночас, представник морської адміністрації Сочі назвав точну кількість мін, які росіяни не могли би порахувати в морі власноруч, якби це зробила Україна.

17 березня росіяни ракетами розстріляли три цивільних судна під прапором Панами.

На початку повномасштабної війни, Туреччина, відповідно до міжнародних конвенцій, заблокувала прохід російських військових літаків із Середземного до Чорного моря.