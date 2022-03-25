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В Одесской области ПВО сбила три российские ракеты

Катерина ТищенкоПятница, 25 марта 2022, 18:50
В Одесской области ПВО сбила три российские ракеты
КРЫЛАТАЯ РАКЕТА, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

В Одесской области украинские силы ПВО сбили три российские ракеты морского базирования.

Источник: Воздушное командование "Юг", глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении

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Дословно командование "Юг": "Сегодня, 25 марта, в Одесской области воины зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины "приземлили" еще три российские крылатые ракеты морского базирования, несшие смерть мирным городам".

Детали: Вместе с тем, Марченко сообщил, что в пятницу утром вражеский фрегат пытался подойти к украинским территориальным водам, но береговая охрана вовремя открыла огонь и заставила его отойти.

Что предшествовало: Боевой корабль российских оккупантов обстрелял утром 25 марта село Санжейка на побережье Одесской области.

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Темы: Одесская областьвойна
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