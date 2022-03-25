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Єрмак розповів, хто може стати гарантом безпеки для України

Мазуренко Альона П'ятниця, 25 березня 2022, 20:27
фото: ТГ Єрмака

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що гарантами безпеки для України мають стати постійні члени ООН, Туреччина, Німеччина, Канада, Ізраїль та Італія.

Джерело: Єрмак в інтерв‘ю грузинським журналістам, Telegram Єрмака

Пряма мова: "Гарантами нашої безпеки мають бути постійні члени ООН. Ми би додали до них Туреччину, Німеччину, Канаду, Ізраїль.

Також отримали інформацію про бажання долучитися до цього процесу від Італії".

Деталі: За словами Єрмака, Україна заслуговує бути одним із засновників нової системи безпеки, бо протистоїть одній з найбільших армій світу.

Крім того, глава офісу ОП додав, що Україна зацікавлена в тому, щоб до процесу долучалися країни-сусіди України.

Єрмак додав, що це мають бути конкретні працюючі гарантії, бо Україна уже має негативний досвід Будапештського меморандуму.

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Теми: Андрій ЄрмакРосіяУкраїнавійна
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