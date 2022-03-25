Єрмак розповів, хто може стати гарантом безпеки для України

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що гарантами безпеки для України мають стати постійні члени ООН, Туреччина, Німеччина, Канада, Ізраїль та Італія.

Джерело: Єрмак в інтерв‘ю грузинським журналістам, Telegram Єрмака

Пряма мова: "Гарантами нашої безпеки мають бути постійні члени ООН. Ми би додали до них Туреччину, Німеччину, Канаду, Ізраїль.

Реклама:

Також отримали інформацію про бажання долучитися до цього процесу від Італії".

Деталі: За словами Єрмака, Україна заслуговує бути одним із засновників нової системи безпеки, бо протистоїть одній з найбільших армій світу.

Крім того, глава офісу ОП додав, що Україна зацікавлена в тому, щоб до процесу долучалися країни-сусіди України.

ВІДЕО ДНЯ

Єрмак додав, що це мають бути конкретні працюючі гарантії, бо Україна уже має негативний досвід Будапештського меморандуму.