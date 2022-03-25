Ермак рассказал, кто может стать гарантом безопасности для Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что гарантами безопасности для Украины должны стать постоянные члены ООН, Турция, Германия, Канада, Израиль и Италия.
Источник: Ермак в интервью грузинским журналистам, Telegram Ермака
Прямая речь: "Гарантами нашей безопасности должны быть постоянные члены ООН. Мы бы добавили к ним Турцию, Германию, Канаду, Израиль.
Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии".
Детали: По словам Ермака, Украина заслуживает быть одним из основателей новой системы безопасности, потому что противостоит одной из самых больших армий мира.
Кроме того, глава офиса ОП добавил, что Украина заинтересована в том, чтобы в процесс приобщались страны-соседи Украины.
Ермак добавил, что это должны быть конкретные работающие гарантии, потому что у Украины уже есть негативный опыт Будапештского меморандума.