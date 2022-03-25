Ермак рассказал, кто может стать гарантом безопасности для Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что гарантами безопасности для Украины должны стать постоянные члены ООН, Турция, Германия, Канада, Израиль и Италия.

Источник: Ермак в интервью грузинским журналистам, Telegram Ермака

Прямая речь: "Гарантами нашей безопасности должны быть постоянные члены ООН. Мы бы добавили к ним Турцию, Германию, Канаду, Израиль.

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Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии".

Детали: По словам Ермака, Украина заслуживает быть одним из основателей новой системы безопасности, потому что противостоит одной из самых больших армий мира.

Кроме того, глава офиса ОП добавил, что Украина заинтересована в том, чтобы в процесс приобщались страны-соседи Украины.

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Ермак добавил, что это должны быть конкретные работающие гарантии, потому что у Украины уже есть негативный опыт Будапештского меморандума.