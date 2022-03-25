У Пентагоні заявляють про втрату росіянами повного контролю над Херсоном
Міністерство оборони США заявляє про втрату росіянами повного контролю над Херсоном, але українська влада не підтверджує ці оцінки.
Джерело: New York Times з посиланням на коментар неназваного високопосадовця США, очільник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута в коментарі УП
Деталі: Пентагон оцінює, що українські захисники ведуть бої на підступах до Херсона, відтісняючи російських окупантів. Через це нібито росіяни втратили повний контроль над містом.
Українська влада і військовики, з якими поговорили журналісти New York Times не погодились з такими оцінками Пентагону. Джерела в Києві сказали, що росіяни утримують місто, хоча ЗСУ ведуть бої в області.
Лагута також не підтвердив цю інформацію в коментарі УП.
Високопосадовець Пентагону додав, що втрата росіянами контролю над Херсоном буде серйозною поразкою, бо він є ключовим пункту в планах російського командування перекрити вихід України до Чорноморського узбережжя. Крім того, це вплине на становище підрозділів РФ на Миколаївщині.
Начальник головного оперативного управління генштабу РФ генерал-майор Сергій Рудськой у п’ятницю 25 березня заявляв, що Херсон перебуває цілком під контролем російських окупаційних військ.
Передісторія:
- За даними Генштабу ЗСУ, росіяни риють окопи в захоплених населених пунктах Херсонщини та здійснюють обстріли позицій ЗСУ в Миколаївщині та Дніпропетровщині. Проти ночі на 25 березня на околицях Херсона було чути вибухи.
- Британські журналісти зі своїх джерел попереджали, що російські окупанти готують "великий терор" у захопленому Херсоні із затримання серед ночі та депортації людей, що виходили на протести проти окупації.