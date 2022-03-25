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У Пентагоні заявляють про втрату росіянами повного контролю над Херсоном

Денис КарловськийП'ятниця, 25 березня 2022, 21:03
Будівля Пентаґону в штаті Вірджинія, Сша. фото: getty images

Міністерство оборони США заявляє про втрату росіянами повного контролю над Херсоном, але українська влада не підтверджує ці оцінки.

Джерело: New York Times з посиланням на коментар неназваного високопосадовця США, очільник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута в коментарі УП

Деталі: Пентагон оцінює, що українські захисники ведуть бої на підступах до Херсона, відтісняючи російських окупантів. Через це нібито росіяни втратили повний контроль над містом.

Українська влада і військовики, з якими поговорили журналісти New York Times не погодились з такими оцінками Пентагону. Джерела в Києві сказали, що росіяни утримують місто, хоча ЗСУ ведуть бої в області.

Лагута також не підтвердив цю інформацію в коментарі УП.

Високопосадовець Пентагону додав, що втрата росіянами контролю над Херсоном буде серйозною поразкою, бо він є ключовим пункту в планах російського командування перекрити вихід України до Чорноморського узбережжя. Крім того, це вплине на становище підрозділів РФ на Миколаївщині.

Начальник головного оперативного управління генштабу РФ генерал-майор Сергій Рудськой у п’ятницю 25 березня заявляв, що Херсон перебуває цілком під контролем російських окупаційних військ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • За даними Генштабу ЗСУ, росіяни риють окопи в захоплених населених пунктах Херсонщини та здійснюють обстріли позицій ЗСУ в Миколаївщині та Дніпропетровщині. Проти ночі на 25 березня на околицях Херсона було чути вибухи.
  • Британські журналісти зі своїх джерел попереджали, що російські окупанти готують "великий терор" у захопленому Херсоні із затримання серед ночі та депортації людей, що виходили на протести проти окупації.

Теми: Херсонбойові діїрозвідкаСША
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