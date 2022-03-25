В Пентагоне заявляют о потере россиянами полного контроля над Херсоном

Министерство обороны США заявляет о потере россиянами полного контроля над Херсоном, но украинские власти не подтверждают эти оценки.

Источник: New York Times со ссылкой на комментарий неназванного чиновника США, глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в комментарии УП

Детали: Пентагон оценивает, что украинские защитники ведут бои на подступах к Херсону, оттесняя российскихоккупантов. Поэтому якобы россияне потеряли полный контроль над городом.

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Украинские власти и военные, с которыми поговорили журналисты New York Times, не согласились с такими оценками Пентагона. Источники в Киеве сказали, что россияне удерживают власть в городе, хотя ВСУ ведут бои в области.

Лагута не подтвердил эту информацию в комментарии УП.

Высокопоставленный чиновник Пентагона добавил, что потеря россиянами контроля над Херсоном будет серьезным поражением, так как он является ключевым пунктом в планах российского командования перекрыть выход Украины к Черноморскому побережью. Кроме того, это отразится на положении подразделений РФ в Николаевской области.

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Начальник главного оперативного управления генштаба РФ генерал-майор Сергей Рудской в ​​пятницу 25 марта заявлял, что Херсон находится под контролем российских оккупационных войск.

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