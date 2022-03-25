В Пентагоне заявляют о потере россиянами полного контроля над Херсоном
Министерство обороны США заявляет о потере россиянами полного контроля над Херсоном, но украинские власти не подтверждают эти оценки.
Источник: New York Times со ссылкой на комментарий неназванного чиновника США, глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в комментарии УП
Детали: Пентагон оценивает, что украинские защитники ведут бои на подступах к Херсону, оттесняя российскихоккупантов. Поэтому якобы россияне потеряли полный контроль над городом.
Украинские власти и военные, с которыми поговорили журналисты New York Times, не согласились с такими оценками Пентагона. Источники в Киеве сказали, что россияне удерживают власть в городе, хотя ВСУ ведут бои в области.
Лагута не подтвердил эту информацию в комментарии УП.
Высокопоставленный чиновник Пентагона добавил, что потеря россиянами контроля над Херсоном будет серьезным поражением, так как он является ключевым пунктом в планах российского командования перекрыть выход Украины к Черноморскому побережью. Кроме того, это отразится на положении подразделений РФ в Николаевской области.
Начальник главного оперативного управления генштаба РФ генерал-майор Сергей Рудской в пятницу 25 марта заявлял, что Херсон находится под контролем российских оккупационных войск.
Предыстория:
- По данным Генштаба ВСУ, россияне роют окопы в захваченных населенных пунктах Херсонской области и производят обстрелы позиций ВСУ в Николаевской и Днепропетровской. На ночь на 25 марта в окрестностях Херсона были слышны взрывы.
- Британские журналисты из своих источников предупреждали, что российские оккупанты готовят "большой террор" в захваченном Херсоне по задержанию среди ночи и депортации людей, выходивших на протесты против оккупации.