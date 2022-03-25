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Жертв від ракетного удару у Вінниці немає – міський голова

Денис КарловськийП'ятниця, 25 березня 2022, 20:20
Жертв від ракетного удару у Вінниці немає – міський голова
Мер Вінниці Сергій Моргунов. Фото: пресслужба Вінницької міськради

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов заявляє, що внаслідок ракетного удару російських окупантів по території Командування Повітряних сил жертв немає.

Джерело: telegram-канал Моргунова

Пряма мова Моргунова: "Сьогодні, за інформацією Командування ПС ЗСУ, російські загарбники завдали ракетного удару по території Командування, що призвело до суттєвих руйнувань інфраструктури. 

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Важливо, що жертв немає. Наслідки ще уточнюються."

Деталі: Мер попросив вінничан не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

Також він подякував за те, що вінничани не поширювали фото і відео з місця удару, аби не допомагати ворогу.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Близько 16:30 російські окупанти завдали ракетного удару по командуванню Повітряних сил у Вінниці. По об’єкту випустили шість крилатих ракет, але частину збила українська система ППО.

Теми: ВінницяобстрілЗбройні силивійна
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