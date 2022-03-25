У Вінниці окупанти завдали ракетного удару по території штабу ПС ЗСУ

Руйнування на території командування ПС ЗСУ у Вінниці 25 березня. фото: командування пс зсу

Російські ракети влучили на територію Командування Повітряних Сил у Вінниці.

Джерело: пресслужба Командування ПС ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні, 25 березня, близько 16.30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці".

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Деталі: У повідомленні зазначили, що загарбники запустили всього шість крилатих ракет по Вінниці.

Кілька з них збила українська система протиповітряної оборони, але частина влучила в будівлі командування. Руйнування інфраструктури, за словами пресслужби штабу ПС ЗСУ, суттєві.

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