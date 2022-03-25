У Вінниці окупанти завдали ракетного удару по території штабу ПС ЗСУ
П'ятниця, 25 березня 2022, 19:17
Російські ракети влучили на територію Командування Повітряних Сил у Вінниці.
Джерело: пресслужба Командування ПС ЗСУ
Дослівно: "Сьогодні, 25 березня, близько 16.30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці".
Деталі: У повідомленні зазначили, що загарбники запустили всього шість крилатих ракет по Вінниці.
Кілька з них збила українська система протиповітряної оборони, але частина влучила в будівлі командування. Руйнування інфраструктури, за словами пресслужби штабу ПС ЗСУ, суттєві.
Передісторія:
- У проміжку між 15:00 та 18:00 у Вінниці оголошували низку повітряних тривог.
- 16 березня російські окупанти завдали ракетного удару по телевежі у Вінниці.
- 6 березня російські загарбники зруйнували вісьмома ракетами аеропорт Вінниці у селі Гавришівка.
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