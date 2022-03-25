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Жертв от ракетного удара в Виннице нет – мэр

Денис КарловскийПятница, 25 марта 2022, 20:20
Жертв от ракетного удара в Виннице нет – мэр
Мэр Винницы Сергей Моргунов. Фото: пресс-служба Винницкого горсовета

Мэр Винницы Сергей Моргунов заявляет, что в результате ракетного удара российских оккупантов по территории Командования Воздушных сил жертв нет.

Источник: telegram-канал Моргунова

Прямая речь Моргунова: "Сегодня, по информации Командования ВС ВСУ, российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Командования, что привело к существенным разрушениям инфраструктуры.

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Важно, что жертв нет. Последствия еще уточняются".

Детали: Мэр попросил винничан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Также он поблагодарил за то, что винничане не распространяли фото и видео с места удара, чтобы не помогать врагу.

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Что было раньше: Около 16:30 российские оккупанты нанесли ракетный удар по командованию Воздушных сил в Виннице. По объекту выпущено шесть крылатых ракет, но часть сбила украинская система ПВО.

Темы: ВинницаобстрелВооруженные силывойна
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