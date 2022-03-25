Чернігівщина: сили спротиву показали фото знищеної техніки окупантів

Українські захисники знищили кілька одиниць техніки на Сіверському напрямку оборони.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Деталі: На світлинах видно знищену бойову броньовану машину та, ймовірно, два БТР.

Фото: ОК "Північ"

Фото: ОК "Північ"

Фото: ОК "Північ"

Фото: ОК "Північ"

Що було раніше: Завдяки вмілій тактиці ведення бою, українські захисники захопили стільки трофейних танків ворога, що перевищують втрати. Таким чином, на озброєнні ЗСУ зараз більше танків, ніж було до 24 лютого 2022 року.