Чернігівщина: сили спротиву показали фото знищеної техніки окупантів
П'ятниця, 25 березня 2022, 21:45
Українські захисники знищили кілька одиниць техніки на Сіверському напрямку оборони.
Джерело: оперативне командування "Північ"
Деталі: На світлинах видно знищену бойову броньовану машину та, ймовірно, два БТР.
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Що було раніше: Завдяки вмілій тактиці ведення бою, українські захисники захопили стільки трофейних танків ворога, що перевищують втрати. Таким чином, на озброєнні ЗСУ зараз більше танків, ніж було до 24 лютого 2022 року.