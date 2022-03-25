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Чернігівщина: сили спротиву показали фото знищеної техніки окупантів

Денис КарловськийП'ятниця, 25 березня 2022, 21:45
Чернігівщина: сили спротиву показали фото знищеної техніки окупантів
Знищена техніка окупантів. фото: ок "північ"

Українські захисники знищили кілька одиниць техніки на Сіверському напрямку оборони.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Деталі: На світлинах видно знищену бойову броньовану машину та, ймовірно, два БТР.

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Фото: ОК "Північ"
 
Фото: ОК "Північ"
 
Фото: ОК "Північ"
 
Фото: ОК "Північ"

Що було раніше: Завдяки вмілій тактиці ведення бою, українські захисники захопили стільки трофейних танків ворога, що перевищують втрати. Таким чином, на озброєнні ЗСУ зараз більше танків, ніж було до 24 лютого 2022 року.

Теми: Чернігівська областьЗбройні силизброябойові дії
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