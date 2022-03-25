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Черниговская область: силы сопротивления показали фото уничтоженной техники оккупантов

Денис КарловскийПятница, 25 марта 2022, 22:45
Уничтоженная техника оккупантов. фото: ок "север"

Украинские защитники уничтожили несколько единиц техники на Сиверском направлении обороны.

Источник: оперативное командование "Север"

Детали: На фотографиях видна уничтоженная боевая бронированная машина и, вероятно, два БТР.

 
ФОто: ОК "СЕвер"
 
ФОто: ОК "СЕвер"
 
ФОто: ОК "СЕвер"
 
ФОто: ОК "СЕвер"

Что было раньше: Благодаря умелой тактике ведения боя украинские защитники захватили такое количество трофейных танков врага, которое превышает количество потерь. Таким образом, на вооружении ВСУ сейчас больше танков, чем было до 24 февраля 2022 года.

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Темы: Черниговская областьВооруженные силыоружиебоевые действия
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