Єрмак пропонує США розмістити Patriot і повітряну поліцію в країнах, які дадуть Україні ППО
Голова Офісу президента Андрій Єрмак пропонує США розмістити системи протиповітряної оборони Patriot та місії повітряної поліції у Польщі, Словаччині, Болгарії та Греції, які натомість нададуть Україні винищувачі й системи ППО радянського та російського виробництва.
Джерело: Єрмак під час участі у відеозустрічі Atlantic Council, повідомляє сайт президента
Пряма мова: "Врешті-решт нам необхідно закрити небо. Тут ми бачимо декілька варіантів. І всі вони залежать насамперед від політичної волі сторін. Базовий варіант – передача Україні винищувачів та далекобійних систем ППО радянського та російського виробництва.
Відповідні запаси мають Польща, Словаччина, Болгарія та Греція. Вони могли б передати їх нам, а США – посилити їхній захист, надавши відповідну заміну. Тимчасове розміщення систем Patriot та місії повітряної поліції могли б захистити ці країни від недружніх дій та провокацій з боку Росії через передачу озброєнь нам".
Деталі: Єрмак також наголосив, що Україні потрібен обмін розвідувальною інформацією в режимі реального часу.
Він також закликав до посилення режиму санкцій проти РФ і до впровадження механізмів, які виключатимуть участь міжнародних компаній в обході санкцій.
"Дайте світу таку модель, яка на довгі роки позбавить Росію можливостей провадити агресивну політику. Не тільки після завершення активної фази бойових дій на території України", - сказав він.
Єрмак також закликав до ембарго на російські енергоносії, і до перекриття можливості "сірого" й "чорного" імпорту до Росії через країни ОДКБ та Євразійського союзу.
Передісторія:
- Словаччина попередньо погодилася надати Україні одну С-300 для захисту від російських авіаударів. Але Братислава вимагала отримати заміну від держав НАТО, щоб захистити свій повітряний простір. В країну вже почали прибувати перші підрозділи, відповідальні за розгортання американської системи протиповітряної оборони Patriot.
- Глава МЗС РФ Сегій Лавров заявив, що радянські та російські системи ПРО не можуть бути передані до третіх країн та пригрозив, що Росія буде атакувати вантажі з допомогою від партнерів України.
- У відповідь на це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не у Москві будуть вирішувати, яку військову допомогу може отримувати Україна для спротиву російському вторгненню.
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