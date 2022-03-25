Єрмак пропонує США розмістити Patriot і повітряну поліцію в країнах, які дадуть Україні ППО

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пропонує США розмістити системи протиповітряної оборони Patriot та місії повітряної поліції у Польщі, Словаччині, Болгарії та Греції, які натомість нададуть Україні винищувачі й системи ППО радянського та російського виробництва.

Джерело: Єрмак під час участі у відеозустрічі Atlantic Council, повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Врешті-решт нам необхідно закрити небо. Тут ми бачимо декілька варіантів. І всі вони залежать насамперед від політичної волі сторін. Базовий варіант – передача Україні винищувачів та далекобійних систем ППО радянського та російського виробництва.

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Відповідні запаси мають Польща, Словаччина, Болгарія та Греція. Вони могли б передати їх нам, а США – посилити їхній захист, надавши відповідну заміну. Тимчасове розміщення систем Patriot та місії повітряної поліції могли б захистити ці країни від недружніх дій та провокацій з боку Росії через передачу озброєнь нам".

Деталі: Єрмак також наголосив, що Україні потрібен обмін розвідувальною інформацією в режимі реального часу.

Він також закликав до посилення режиму санкцій проти РФ і до впровадження механізмів, які виключатимуть участь міжнародних компаній в обході санкцій.

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"Дайте світу таку модель, яка на довгі роки позбавить Росію можливостей провадити агресивну політику. Не тільки після завершення активної фази бойових дій на території України", - сказав він.

Єрмак також закликав до ембарго на російські енергоносії, і до перекриття можливості "сірого" й "чорного" імпорту до Росії через країни ОДКБ та Євразійського союзу.

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