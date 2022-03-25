Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ермак предлагает США разместить Patriot и воздушную полицию в странах, которые дадут Украине ПВО

Катерина ТищенкоПятница, 25 марта 2022, 23:39
Андрей Ермак, фото GETTY IMAGES

Глава Офиса президента Андрей Ермак предлагает США разместить системы противовоздушной обороны Patriot и миссии воздушной полиции в Польше, Словакии, Болгарии и Греции, которые, в свою очередь, предоставят Украине истребители и системы ПВО советского и российского производства.

Источник: Ермак во время участия в видеовстрече Atlantic Council, сообщает сайт президента

Прямая речь: "В конце концов, нам необходимо закрыть небо. Здесь мы видим несколько вариантов. И все они зависят прежде всего от политической воли сторон. Базовый вариант – передача Украине истребителей и дальнобойных систем ПВО советского и российского производства.

Подходящие запасы имеют Польша, Словакия, Болгария и Греция. Они могли бы передать их нам, а США – усилить их защиту, предоставив соответствующую замену. Временное размещение систем Patriot и миссии воздушной полиции могли бы оградить эти страны от недружественных действий и провокаций со стороны России из-за передачи вооружений нам".

Детали: Ермак также подчеркнул, что Украине необходим обмен разведывательной информацией в режиме реального времени.

Он также призвал к усилению режима санкций против РФ и внедрению механизмов, исключающих участие международных компаний в обходе санкций.

"Дайте миру такую ​​модель, которая на долгие годы лишит Россию возможностей проводить агрессивную политику. Не только после завершения активной фазы боевых действий на территории Украины", – сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Ермак также призвал к эмбарго на российские энергоносители и к перекрытию возможности "серого" и "черного" импорта в Россию через страны ОДКБ и Евразийский союз.

Предыстория:

  • Словакия предварительно согласилась предоставить Украине одну С-300 для защиты от российских авиаударов, если получит ей замену. В страну уже начали прибывать первые подразделения, ответственные за развертывание американской системы противовоздушной обороны Patriot.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что советские и российские системы ПРО не могут быть переданы в третьи страны и пригрозил, что Россия будет атаковать грузы с военной помощью от партнеров Украины.
  • В ответ на это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не в Москве будут решать, какую военную помощь может получать Украина для сопротивления российскому вторжению.

Читайте также: Противоракетная помощь: что США и НАТО могут предоставить Украине вместо "закрытого неба".

Темы: Андрей ЕрмакСШАоружиевойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

ИНФОГРАФИКАБольше американцев доверяют Зеленскому, чем Байдену

Беларусские СМИ: В центр радиационной медицины регулярно привозят солдат РФ

Премьер Словении за то, чтобы предоставить Украине системы ПВО С-300

Аксенов предлагает отбирать у украинцев имущество в России и в Крыму

инфографика83% россиян поддерживают Путина – Левада-Центр

обновленоАрмия России нанесла ракетный удар по Днепру

Все новости...
Андрей Ермак
Ермак рассказал, кто может стать гарантом безопасности для Украины
Офис президента надеется, что Си Цзиньпин поговорит с Зеленским
Войну не выиграть без наступательного вооружения, нужен ленд-лиз – Ермак
Последние новости
23:45
Джонсон прокомментировал гарантии безопасности для Украины и помощь Мариуполю
23:39
Арахамия рассказал, для чего на переговорах Абрамович
23:38
Арахамия прогнозирует утверждение Россией "гарантий безопасности Украины"
23:38
Первая задача Зеленского на переговорах с РФ была выполнена и есть прогресс – Арахамия
23:28
Россия говорит, что будет принимать оплату стран ЕС за газ в евро
23:22
Арахамия: Переговоры не мешают военным, но победы используем
23:07
Глава МИД Франции: прорыва в переговорах Украины и России нет
23:05
ИНФОГРАФИКАБольше американцев доверяют Зеленскому, чем Байдену
23:00
"Азов" сообщил об уничтожении бойцов спецназа ГРУ РФ
22:47
Министр энергетики о встрече с главой МАГАТЭ: сдержанный оптимизм
Все новости...