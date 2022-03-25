Ермак предлагает США разместить Patriot и воздушную полицию в странах, которые дадут Украине ПВО

Глава Офиса президента Андрей Ермак предлагает США разместить системы противовоздушной обороны Patriot и миссии воздушной полиции в Польше, Словакии, Болгарии и Греции, которые, в свою очередь, предоставят Украине истребители и системы ПВО советского и российского производства.

Источник: Ермак во время участия в видеовстрече Atlantic Council, сообщает сайт президента

Прямая речь: "В конце концов, нам необходимо закрыть небо. Здесь мы видим несколько вариантов. И все они зависят прежде всего от политической воли сторон. Базовый вариант – передача Украине истребителей и дальнобойных систем ПВО советского и российского производства.

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Подходящие запасы имеют Польша, Словакия, Болгария и Греция. Они могли бы передать их нам, а США – усилить их защиту, предоставив соответствующую замену. Временное размещение систем Patriot и миссии воздушной полиции могли бы оградить эти страны от недружественных действий и провокаций со стороны России из-за передачи вооружений нам".

Детали: Ермак также подчеркнул, что Украине необходим обмен разведывательной информацией в режиме реального времени.

Он также призвал к усилению режима санкций против РФ и внедрению механизмов, исключающих участие международных компаний в обходе санкций.

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"Дайте миру такую ​​модель, которая на долгие годы лишит Россию возможностей проводить агрессивную политику. Не только после завершения активной фазы боевых действий на территории Украины", – сказал он.

Ермак также призвал к эмбарго на российские энергоносители и к перекрытию возможности "серого" и "черного" импорта в Россию через страны ОДКБ и Евразийский союз.

Предыстория:

Словакия предварительно согласилась предоставить Украине одну С-300 для защиты от российских авиаударов, если получит ей замену. В страну уже начали прибывать первые подразделения, ответственные за развертывание американской системы противовоздушной обороны Patriot.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что советские и российские системы ПРО не могут быть переданы в третьи страны и пригрозил, что Россия будет атаковать грузы с военной помощью от партнеров Украины.

В ответ на это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не в Москве будут решать, какую военную помощь может получать Украина для сопротивления российскому вторжению.

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