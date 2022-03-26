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США можуть наростити виробництво Stinger та Javelin, про які просила Україна

Анастасія КалатурСубота, 26 березня 2022, 02:35
ФОТО: GETTY

США можуть збільшити виробництво систем Stinger та Javelin, про які просила Україна.  

Джерело: помічник міністра армії США із закупівель, логістики та технологій Даг Буш, якого цитує Defense News

Деталі: Зазначається, що прискорення або збільшення виробництва зенітних та протитанкових озброєнь пов'язане з кількома моментами: довгострокові закупівлі, допоміжне обладнання, польові потреби та проблеми з ланцюжком постачання. Ці "точні питання", сказав Буш, розглядаються прямо зараз.

Що передувало: Напередодні стало відомо, що в оновленому списку військових потреб, переданному Україною Сполученим Штатам, різко збільшено запит на ракети Javelin та Stinger. Зазначалося, що Києву терміново потрібно по 500 цих систем щоденно.

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Теми: СШАзброя
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