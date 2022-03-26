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США могут нарастить производство Stinger и Javelin, о которых просила Украина

Анастасия КалатурСуббота, 26 марта 2022, 01:35
США могут нарастить производство Stinger и Javelin, о которых просила Украина
ФОТО: GETTY

США могут увеличить производство систем Stinger и Javelin, о которых просила Украина.

Источник: помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш, которого цитирует Defense News

Детали: Ускорение или увеличение производства зенитных и противотанковых вооружений связано с несколькими моментами: долгосрочные закупки, вспомогательное оборудование, полевые нужды и проблемы с цепочкой снабжения. Эти "точные вопросы", сказал Буш, рассматриваются прямо сейчас.

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Что предшествовало: Накануне стало известно, что в обновленном списке военных нужд, переданном Украиной Соединенным Штатам, резко увеличен запрос на ракеты Javelin и Stinger. Отмечалось, что Киеву срочно требуется по 500 этих систем ежедневно.

Темы: СШАоружие
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