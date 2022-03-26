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Anonymous оприлюднили 28 ГБ інформації Центробанку Росії

Ольга Глущенко Субота, 26 березня 2022, 04:46
фото: twitter Anonymous

Хакери Anonymous опублікували 28 ГБ інформації після зламу Центробанку Росії.

Джерело: Anonymous, російська служба ВВС

Дослівно Anonymous: "Ми розіслали ці документи в різні точки інтернету. Якщо документи піддадуть цензурі, ми будемо ділитися ними за іншими посиланнями".

Деталі: За інформацією російської служби ВВС, Центробанк факт зламу заперечує.

Серед опублікованої інформації є сотні аудиторських висновків і дані про власників банків. Хакери стверджують, що отримали доступ і до "таємних угод" ЦБ.

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Теми: хакерикібербезпекаРосіябанки
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