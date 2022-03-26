Anonymous оприлюднили 28 ГБ інформації Центробанку Росії
Субота, 26 березня 2022, 03:46
Хакери Anonymous опублікували 28 ГБ інформації після зламу Центробанку Росії.
Джерело: Anonymous, російська служба ВВС
Дослівно Anonymous: "Ми розіслали ці документи в різні точки інтернету. Якщо документи піддадуть цензурі, ми будемо ділитися ними за іншими посиланнями".
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Деталі: За інформацією російської служби ВВС, Центробанк факт зламу заперечує.
Серед опублікованої інформації є сотні аудиторських висновків і дані про власників банків. Хакери стверджують, що отримали доступ і до "таємних угод" ЦБ.
JUST IN: The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by #Anonymous hackers (@Thblckrbbtworld).#Ukraine #OpRussia
🔻 https://t.co/msXQ24qDZ2— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 25, 2022ВІДЕО ДНЯ