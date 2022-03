Anonymous оприлюднили 28 ГБ інформації Центробанку Росії

Хакери Anonymous опублікували 28 ГБ інформації після зламу Центробанку Росії.

Джерело: Anonymous, російська служба ВВС

Дослівно Anonymous: "Ми розіслали ці документи в різні точки інтернету. Якщо документи піддадуть цензурі, ми будемо ділитися ними за іншими посиланнями".

Деталі: За інформацією російської служби ВВС, Центробанк факт зламу заперечує.

Серед опублікованої інформації є сотні аудиторських висновків і дані про власників банків. Хакери стверджують, що отримали доступ і до "таємних угод" ЦБ.

JUST IN: The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by #Anonymous hackers (@Thblckrbbtworld).#Ukraine #OpRussia

🔻 https://t.co/msXQ24qDZ2