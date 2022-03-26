Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Anonymous оприлюднили 28 ГБ інформації Центробанку Росії

Ольга Глущенко Субота, 26 березня 2022, 03:46
Anonymous оприлюднили 28 ГБ інформації Центробанку Росії
фото: twitter Anonymous

Хакери Anonymous опублікували 28 ГБ інформації після зламу Центробанку Росії.

Джерело: Anonymous, російська служба ВВС

Дослівно Anonymous: "Ми розіслали ці документи в різні точки інтернету. Якщо документи піддадуть цензурі, ми будемо ділитися ними за іншими посиланнями".

Реклама:

Деталі: За інформацією російської служби ВВС, Центробанк факт зламу заперечує.

Серед опублікованої інформації є сотні аудиторських висновків і дані про власників банків. Хакери стверджують, що отримали доступ і до "таємних угод" ЦБ.

Теми: хакерикібербезпекаРосіябанки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
хакери
Хакери тимчасово вивели з ладу два найсучасніші телескопи у світі
Спецслужби РФ намагалися проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ
Хакери з КНДР зламали комп'ютери російського виробника крилатих ракет
Останні новини
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
Усі новини...
Реклама: