Хакери групи Anonymous зламали Центробанк Росії та обіцяють оприлюднити 35 тисяч файлів із секретними угодами.

Джерело: Twitter Anonymous

Дослівно: "Колектив Anonymous зламав Центральний банк Росії. Понад 35 000 файлів із секретними угодами буде оприлюднено протягом 48 годин".

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Довідково: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

Передісторія:

Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам.

Хакери зламали сайт російського міністерства оборони та розповсюдили особисті дані працівників окупаційного відомства.

26 лютого завдяки діям хакерів "лягли" сайти Кремля, Роскомнагляду, міноборони, міністерства закордонних справ, низки державних новинних агенцій, а на державних телеканалах увімкнули українську музику. також хакери зламали вебсайт уряду Чеченської республіки, керівництво якої підтримує Путіна та російську війну проти України.

Хакери Anonymous 7 березня заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів.