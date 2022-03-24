Хакери групи Anonymous зламали Центробанк Росії та обіцяють оприлюднити 35 тисяч файлів із секретними угодами.

Джерело: Twitter Anonymous

Дослівно: "Колектив Anonymous зламав Центральний банк Росії. Понад 35 000 файлів із секретними угодами буде оприлюднено протягом 48 годин".

Довідково: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

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