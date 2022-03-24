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Anonymous зламали Центробанк Росії

Ольга Глущенко Четвер, 24 березня 2022, 03:22
Anonymous зламали Центробанк Росії
фото: twitter Anonymous

Хакери групи Anonymous зламали Центробанк Росії та обіцяють оприлюднити 35 тисяч файлів із секретними угодами.

Джерело: Twitter Anonymous

Дослівно: "Колектив Anonymous зламав Центральний банк Росії. Понад 35 000 файлів із секретними угодами буде оприлюднено протягом 48 годин".

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Довідково: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

Передісторія: 

  • Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам. 
  • Хакери зламали сайт російського міністерства оборони та розповсюдили особисті дані працівників окупаційного відомства.
  • 26 лютого завдяки діям хакерів "лягли" сайти Кремля, Роскомнагляду, міноборони, міністерства закордонних справ, низки державних новинних агенцій, а на державних телеканалах увімкнули українську музику. також хакери зламали вебсайт уряду Чеченської республіки, керівництво якої підтримує Путіна та російську війну проти України.
  • Хакери Anonymous 7 березня заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів.

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Теми: Росіявійнахакери
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