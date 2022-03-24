Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Anonymous зламали Центробанк Росії

Ольга Глущенко Четвер, 24 березня 2022, 04:22
фото: twitter Anonymous

Хакери групи Anonymous зламали Центробанк Росії та обіцяють оприлюднити 35 тисяч файлів із секретними угодами.

Джерело: Twitter Anonymous

Дослівно: "Колектив Anonymous зламав Центральний банк Росії. Понад 35 000 файлів із секретними угодами буде оприлюднено протягом 48 годин".

Довідково: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

Передісторія: 

  • Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам. 
  • Хакери зламали сайт російського міністерства оборони та розповсюдили особисті дані працівників окупаційного відомства.
  • 26 лютого завдяки діям хакерів "лягли" сайти Кремля, Роскомнагляду, міноборони, міністерства закордонних справ, низки державних новинних агенцій, а на державних телеканалах увімкнули українську музику. також хакери зламали вебсайт уряду Чеченської республіки, керівництво якої підтримує Путіна та російську війну проти України.
  • Хакери Anonymous 7 березня заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів.

Теми: Росіявійнахакери
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Ердогана вважають забаганки РФ щодо ОРДЛО й Криму нездійсненними

Повітряні сили "приземлили" 17 цілей противника, з них - 8 літаків

Без ейфорії, але й без самонакручування: Зеленський дав пораду українцям

Зеленський застеріг від пасивних санкцій: Ми повинні чекати на хімічну зброю?

Високопосадовець США сказав, що Абрамовича і членів української делегації не труїли – Reuters

Кулеба: на переговорах у Туреччині не буде обговорюватися проведення референдуму

Усі новини...
Росія
Пентагон: ЗСУ відкинули частину російських військ на 25-35 км від Києва
Радбез ООН провалив голосування за резолюцію щодо України, подану Росією
Зведення штабу: ЗСУ зупинили ворога на Броварському напрямку
Останні новини
04:22
Графік евакуаційних потягів на 29 березня
03:56
6 колишніх міністрів оборони Болгарії закликали надати військову допомогу Україні
03:47
фотоНа Херсонщині ЗСУ здобули трофеї: два танки і зенітну установку ворога
03:08
Ядерний матеріал у Харкові неушкоджений – МАГАТЕ
02:40
“Мене не хвилює, що він думає”: Байден не відмовився від своїх слів про Путіна
02:40
Політ космічних туристів на МКС знову перенесли
02:14
ЄС має мотивувати українців покинути Польщу – єврокомісар
01:59
Найбільший у світі виробник підшипників зупинив завод в РФ
01:51
ЗСУ відкинули ворога на 40-60 км від Кривого Рогу – Вілкул
01:50
США: Росіяни можуть відрізати українські війська на Донбасі
Усі новини...