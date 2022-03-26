Anonymous обнародовали 28 ГБ информации Центробанка России
Суббота, 26 марта 2022, 03:46
Хакеры Anonymous опубликовали 28 ГБ информации после взлома Центробанка России.
Источник: Anonymous, российская служба ВВС
Дословно Anonymous: "Мы разослали эти документы в разные точки интернета. Если документы подвергнут цензуре, мы будем делиться ими по другим ссылкам".
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Детали: По информации российской службы BBC, Центробанк факт взлома отрицает.
Среди опубликованной информации есть сотни аудиторских выводов и данные о владельцах банков. Хакеры утверждают, что получили доступ и к "тайным соглашениям" ЦБ.
JUST IN: The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by #Anonymous hackers (@Thblckrbbtworld).#Ukraine #OpRussia
🔻 https://t.co/msXQ24qDZ2— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 25, 2022ВИДЕО ДНЯ