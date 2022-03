Anonymous обнародовали 28 ГБ информации Центробанка России

Хакеры Anonymous опубликовали 28 ГБ информации после взлома Центробанка России.

Источник: Anonymous, российская служба ВВС

Дословно Anonymous: "Мы разослали эти документы в разные точки интернета. Если документы подвергнут цензуре, мы будем делиться ими по другим ссылкам".

Детали: По информации российской службы BBC, Центробанк факт взлома отрицает.

Среди опубликованной информации есть сотни аудиторских выводов и данные о владельцах банков. Хакеры утверждают, что получили доступ и к "тайным соглашениям" ЦБ.

JUST IN: The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by #Anonymous hackers (@Thblckrbbtworld).#Ukraine #OpRussia

