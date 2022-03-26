Загарбники намагаються дестабілізувати ситуацію в Києві – Генштаб

Російські загарбники за допомогою диверсійних груп намагаються дестабілізувати ситуацію в Києві.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління".

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Нагадаємо: Збройні сили України за минулу добу знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки ворога. Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб.