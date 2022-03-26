Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Захватчики пытаются дестабилизировать ситуацию в Киеве – Генштаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 марта 2022, 07:48
Киев после обстрелов, фото: Getty Images

Российские захватчики с помощью диверсионных групп пытаются дестабилизировать ситуацию в Киеве.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления".

Напомним: Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники врага. Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киеввойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Переговоры возобновятся 1 апреля, за неделю подготовимся к встрече президентов – Арахамия

Мединскому в России понадобится личная охрана – Арахамия

ИНФОГРАФИКАБольше американцев доверяют Зеленскому, чем Байдену

"Азов" сообщил об уничтожении бойцов спецназа ГРУ РФ

Беларусские СМИ: В центр радиационной медицины регулярно привозят солдат РФ

Премьер Словении за то, чтобы предоставить Украине системы ПВО С-300

Все новости...
Киев
Разведка Британии рассказала об успехах украинских войск к востоку от Киева
Пожар и взрывы в области: киевлян просят плотно закрыть окна
В Киеве снаряд попал в частный дом, произошел пожар
Последние новости
07:53
Лисичанск: Загорелось нефтяное хранилище
07:51
Германия готова дать гарантии безопасности Украине – МИД
07:43
Россияне пополнили ракетами "Калибр" фрегат в Черном море - Одесская ОВА
07:29
Сводка Генштаба: РФ пытается сформировать оккупационные органы власти, набирает "работников"
07:20
В Харькове россияне уничтожили 15% жилых домов – Терехов
06:59
Австрия вслед за Германией ввела чрезвычайный режим из-за угрозы поставок газа
06:43
В ООН основали комиссию по расследованию военных преступлений в Украине
06:40
Харьковщина: в Дергачах оккупанты обстреляли горсовет – есть погибший и раненые
05:53
фотоВолынянин пытался незаконно вывезти в Польшу $320 тысяч
05:40
СМИ: Российского генерала выгнали из Ассоциации военных атташе в США
Все новости...