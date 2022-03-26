Захватчики пытаются дестабилизировать ситуацию в Киеве – Генштаб

Российские захватчики с помощью диверсионных групп пытаются дестабилизировать ситуацию в Киеве.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления".

Напомним: Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники врага. Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек.