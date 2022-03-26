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У Києві та в області знову на півтори доби вводять комендантську годину

Роман ПетренкоСубота, 26 березня 2022, 10:29
У Києві та в області знову на півтори доби вводять комендантську годину

Комендантська година в Києві та області, за рішенням військового командування, знову буде посилена І триватиме півтори доби.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Комендантська година діятиме з 20:00 26 березня до 7:00 ранку понеділка - 28 березня.

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Мер нагадав, що містом під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.

Кияни можуть вийти на вулицю тільки для того, щоб пройти до укриття за сигналу тривоги.

Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть.

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Оновлено: О 14:00 стало відомо, що комендантська година на 27 березня не запроваджуватиметься.

Чому це важливо: Півторидобові комендантські години вводять на випадок можливого загострення. Також у цей час українські захисники активно вишукують російських диверсантів у містах.

Теми: КиївВіталій КличковійнаРосія
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