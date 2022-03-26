У Києві та в області скасували анонсовану півторадобову комендантську годину

За новими даними комендантська година в Києві та області вдень 27 березня запроваджуватися не буде, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Комендантська година в Києві та області, завтра вдень запроваджуватися не буде.

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І час комендантської години залишиться в звичайному режимі - з 20:00 до 7:00.

Вдень у неділю столицею та в області пересуватися буде можна".

Передісторія: 26 березня повідомлялося, що комендантська година в Києві та області знову буде посилена І триватиме півтори доби.