У Києві та в області скасували анонсовану півторадобову комендантську годину
Субота, 26 березня 2022, 14:06
За новими даними комендантська година в Києві та області вдень 27 березня запроваджуватися не буде, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Джерело: Кличко у Telegram
Пряма мова Кличка: "Комендантська година в Києві та області, завтра вдень запроваджуватися не буде.
І час комендантської години залишиться в звичайному режимі - з 20:00 до 7:00.
Вдень у неділю столицею та в області пересуватися буде можна".
Передісторія: 26 березня повідомлялося, що комендантська година в Києві та області знову буде посилена І триватиме півтори доби.