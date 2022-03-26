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В Киеве и в области снова на полтора дня вводят комендантский час

Роман ПетренкоСуббота, 26 марта 2022, 10:29
В Киеве и в области снова на полтора дня вводят комендантский час

Комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен и продлится полтора суток.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Комендантский час будет действовать с 20:00 26 марта до 7:00 утра понедельника – 28 марта.

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Мэр напомнил, что по городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам.

Киевляне могут выйти на улицу только для того, чтобы пройти к укрытию сигнала тревоги.

Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать.

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Обновлено: В 14:00 стало известно, что комендантский час на 27 марта не будет введен.

Почему это важно: Полуторасуточные комендантские часы вводят на случай возможного обострения. Также в это время украинские защитники активно разыскивают российских диверсантов в городах.

Темы: КиевВиталий КличковойнаРосcия
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