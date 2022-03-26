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Бойовики дозволили розраховуватись гривнями в ОРДО

Роман ПетренкоСубота, 26 березня 2022, 11:46
Бойовики дозволили розраховуватись гривнями в ОРДО

Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін дозволив нібито тимчасово використати гривню на окупованій території.

Джерело: сайт бойовиків, "указ" Пушиліна

Дослівно: "Приймати як засіб платежу від фізичних осіб та у випадках, передбачених цим указом, від суб'єктів господарювання поряд з готівковим російським рублем готівкову українську гривню".

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Деталі: "Документ" вказує приймати гривню як засіб платежу за курсом 2,5 рубля за гривню.

Ціни на товари та послуги "тимчасово" вказуватимуться у двох валютах.

Нагадаємо: Людей з Маріуполя росіяни депортують, в тому числі до окупованих територій Донбасу.

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Теми: ОРДЛОокупаціяПушилінвійна
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