Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики дозволили розраховуватись гривнями в ОРДО

Роман ПетренкоСубота, 26 березня 2022, 12:46

Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін дозволив нібито тимчасово використати гривню на окупованій території.

Джерело: сайт бойовиків, "указ" Пушиліна

Дослівно: "Приймати як засіб платежу від фізичних осіб та у випадках, передбачених цим указом, від суб'єктів господарювання поряд з готівковим російським рублем готівкову українську гривню".

Деталі: "Документ" вказує приймати гривню як засіб платежу за курсом 2,5 рубля за гривню.

Ціни на товари та послуги "тимчасово" вказуватимуться у двох валютах.

Нагадаємо: Людей з Маріуполя росіяни депортують, в тому числі до окупованих територій Донбасу.

Теми: ОРДЛОокупаціяПушилінвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві створили комендатуру

Українські військові звільнили 5 населених пунктів на Запоріжжі

відеоЖителі Голої Пристані вийшли на мітинг, вимагаючи від окупантів повернути мера

Літаки РФ з ядерною зброєю порушили повітряний простір Швеції - ЗМІ

Українські військові вже відправили на той світ 17,5 тисячі загарбників

Росіяни кажуть, що дозволили гумкоридор у Маріуполь на 31 березня

Усі новини...
ОРДЛО
Резніков звернувся до жителів ОРДЛО: Скоро кількість убитих піде на тисячі, збережіть життя
"Вовки"-штурмовики взяли в полон вояк із ОРДЛО, яких РФ пускає на "гарматне м'ясо"
Окупанти викрали в Росію 2389 українських дітей - МЗС
Останні новини
13:59
Зрадниця Поклонська заявила, що "Україна – не Росія"
13:56
Британія ввела санкції проти пропагандистів РФ і "маріупольського м’ясника" Мізінцева
13:51
У Дія.City вже більше 150 резидентів: хто долучився
13:47
У Києві створили комендатуру
13:43
РФ гатить із артилерії по Чернігову й Харкову, є загроза ракетних ударів по ОПК - зведення
13:35
Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 19-ти
13:28
На Черкащині націоналізують 400 російських і білоруських вагонів
13:26
В Україні працює "гаряча лінія" психологічної допомоги для постраждалих від війни
13:20
РФ пропонує Індії свою нафту з дисконтом у третину ціни
13:16
Ворог вдарив ракетами по військовій частині на Дніпропетровщині: є загиблі
Усі новини...