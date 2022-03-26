Бойовики дозволили розраховуватись гривнями в ОРДО
Субота, 26 березня 2022, 12:46
Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін дозволив нібито тимчасово використати гривню на окупованій території.
Джерело: сайт бойовиків, "указ" Пушиліна
Дослівно: "Приймати як засіб платежу від фізичних осіб та у випадках, передбачених цим указом, від суб'єктів господарювання поряд з готівковим російським рублем готівкову українську гривню".
Деталі: "Документ" вказує приймати гривню як засіб платежу за курсом 2,5 рубля за гривню.
Ціни на товари та послуги "тимчасово" вказуватимуться у двох валютах.
Нагадаємо: Людей з Маріуполя росіяни депортують, в тому числі до окупованих територій Донбасу.