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Боевики разрешили рассчитываться гривнями в ОРДО

Роман ПетренкоСуббота, 26 марта 2022, 12:46

Вожак боевиков ОРДО Денис Пушилин разрешил якобы временно использовать гривню на оккупированной территории.

Источник: сайт боевиков, "указ" Пушилина

Дословно: "Принимать в качестве средства платежа от физических лиц и в случаях, предусмотренных настоящим указом, от хозяйствующих субъектов наряду с наличным российским рублем наличную украинскую гривню".

Детали: "Документ" указывает принимать гривню в качестве средства платежа по курсу 2,5 рубля за гривню.

Цены на товары и услуги "временно" будут указываться в двух валютах.

Напомним: Людей из Мариуполя россияне депортируют, в том числе, в оккупированные территории Донбасса.

Темы: ОРДЛОоккупацияПушилинвойна
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