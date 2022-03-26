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У Росії заявили, що виклики у військкомати – це "провокація українських спецслужб"

Олена РощінаСубота, 26 березня 2022, 12:58
Ігор Конашенков, фото ТАСС

У Міністерстві оборони Росії заперечують мобілізацію військовослужбовців запасу та називають телефонні дзвінки росіянам із цього приводу "провокацією українських спецслужб".

Джерело: офіційний представник Міноборони Росії, генерал-майор Ігор Конашенков, "Интерфакс"

Пряма мова: "Офіційно заявляємо: жодних викликів громадян, які перебувають у запасі, до військових комісаріатів міністерство оборони РФ не проводить і не планує.

Протягом останніх днів багатьом громадянам Росії чоловічої статі надійшли фейкові телефонні дзвінки, в яких голос автовідповідача повідомляє про їхній виклик у військовий комісаріат.

Усі подібні фальшиві дзвінки здійснюються з території України, абсолютно не відповідають дійсності та є провокацією українських спецслужб".

Цьому передувало: Українська та західна розвідки повідомляли про те, що на тлі великих втрат у війні проти України РФ таємно проводить мобілізацію з числа військовослужбовців запасу, а також набирає найманців у Росії та за кордоном, зокрема, у Сирії.

За даними Генштабу ЗСУ за 24 березня, загарбники здійснюють призов офіцерів запасу, осіб рядового та сержантського складу з числа військовозобов'язаних.

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Теми: Росіявійнапропаганда
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