Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заявили, що виклики у військкомати – це "провокація українських спецслужб"

Олена РощінаСубота, 26 березня 2022, 11:58
У Росії заявили, що виклики у військкомати – це провокація українських спецслужб
Ігор Конашенков, фото ТАСС

У Міністерстві оборони Росії заперечують мобілізацію військовослужбовців запасу та називають телефонні дзвінки росіянам із цього приводу "провокацією українських спецслужб".

Джерело: офіційний представник Міноборони Росії, генерал-майор Ігор Конашенков, "Интерфакс"

Пряма мова: "Офіційно заявляємо: жодних викликів громадян, які перебувають у запасі, до військових комісаріатів міністерство оборони РФ не проводить і не планує.

Реклама:

Протягом останніх днів багатьом громадянам Росії чоловічої статі надійшли фейкові телефонні дзвінки, в яких голос автовідповідача повідомляє про їхній виклик у військовий комісаріат.

Усі подібні фальшиві дзвінки здійснюються з території України, абсолютно не відповідають дійсності та є провокацією українських спецслужб".

Цьому передувало: Українська та західна розвідки повідомляли про те, що на тлі великих втрат у війні проти України РФ таємно проводить мобілізацію з числа військовослужбовців запасу, а також набирає найманців у Росії та за кордоном, зокрема, у Сирії.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Генштабу ЗСУ за 24 березня, загарбники здійснюють призов офіцерів запасу, осіб рядового та сержантського складу з числа військовозобов'язаних.

Теми: Росіявійнапропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на ЦФО
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
Останні новини
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
Усі новини...
Реклама: