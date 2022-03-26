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В России заявили, что вызовы в военкоматы – это "провокация украинских спецслужб"

Елена РощинаСуббота, 26 марта 2022, 11:58
В России заявили, что вызовы в военкоматы – это провокация украинских спецслужб
Игорь Конашенков, фото ТАСС

В Министерстве обороны России отрицают мобилизацию военнослужащих запаса и называют телефонные звонки россиянам на этот счет "провокацией украинских спецслужб".

Источник: официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков, "Интерфакс"

Прямая речь: "Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты министерство обороны РФ не проводит и не планирует.

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В течение последних дней многим гражданам России мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. 

Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб".

Этому предшествовало: Украинская и западная разведки сообщали о том, что на фоне огромных потерь в войне против Украины РФ тайно проводит мобилизацию из числа военнослужащих запаса, а также набирает наемников в России и за границей, в частности, в Сирии. 

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По данным Генштаба ВСУ за 24 марта, захватчики совершают призыв офицеров запаса, лиц рядового и сержантского состава из числа военнообязанных. 

Темы: Росcиявойнапропаганда
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