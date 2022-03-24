Росія коригує плани, перекидає техніку у Білорусь для оточення Києва – зведення Генштабу

Росія змінює плани щодо ведення бойових дій на території України: на деяких напрямках відмовляється від наступальних дій, але концентрує сили для наступу на Київ, а також продовжує наступ на Донеччину, аби окупувати Донецьку й Луганську області повністю.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 12:00 четверга 24 березня 2022 року

Деталі: Триває 29-та доба російського воєнного вторгнення, РФ несе суттєві втрати, тож продовжує "мобілізацію" і намагається повернути боєздатність застарілій бронетехніці.

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Загарбники здійснюють призов офіцерів запасу, осіб рядового та сержантського складу з числа військовозобов’язаних. Зберігається практика залучення найманців, набір яких здійснюють російські приватні військові компанії.

З метою відновлення боєздатності, керівництво Збройних сил РФ прийняло низку рішень про зняття зі зберігання застарілої бронетехніки та направлення її до військових частин, що відновлюють боєздатність.

На тимчасово зайнятих ворогом територіях фіксуються непоодинокі випадки вилучення вантажних автомобілів та спеціальної сільськогосподарської техніки у приватних підприємців та фермерів.

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Дослівно: "За отриманою інформацією, військово-політичним керівництвом Російської Федерації прийнято рішення щодо коригування планів з ведення подальших бойових дій на території України у зв’язку з тим, що цілі, поставлені перед початком війни з Україною, не були виконані у встановлені терміни.

Протягом останніх двох тижнів понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу РФ були вимушені повністю або частково призупинити свою діяльність через відсутність комплектуючих частин та деталей. Зокрема, призупинилось виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві "Вимпєл".

Разом з тим, російське військове керівництво здійснює перекидання на територію Білорусі та тимчасово окупованої АР Крим озброєння та військової техніки з військових округів. Мета – здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення міста Києва".

Деталі: На переконання Генштабу ЗСУ, російське військове керівництво починає усвідомлювати, що наявних сил та засобів недостатньо для утримання тимчасово зайнятих територій України та ведення оборонних дій.

На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках противник змушений відмовитися від ведення наступальних дій, здійснює перегрупування військ та утримання раніше зайнятих рубежів. Проводить заходи щодо введення в оману підрозділів ЗСУ та продовжує вести розвідку.

Підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують залучатися до прикриття окремих ділянок білорусько-українського кордону.

Підрозділи противника намагаються блокувати Чернігів та захопити місто Славутич, мети не досягли.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокування міста Суми. У напрямку на Харків активних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на руйнуванні цивільної інфраструктури міста.

На Ізюмському напрямку успіху не мав. Зазнав втрат. Відступив в район південної частини міста.

На Донецькому напрямку противник не відмовляється від ведення наступальних дій, з кінцевою метою здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Південнобузькому напрямку противник займає оборону, здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та ПММ з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

Підрозділи ЗСУ завдали удару по великих десантних кораблях, що перебували у порту Бердянска. Внаслідок цього виникла пожежа на великому десантному кораблі проєкту 1171 з подальшою детонацією боєкомплекту (втрати противника уточнюються).