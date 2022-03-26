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Вірменія просить Путіна надіслати більше військових з РФ та каже про "розслідування" дій миротворців

"Європейська правда"Субота, 26 березня 2022, 12:47

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у останні дні провів два раунди переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним через порушення азербайджанськими військовими лінії зіткнення у Нагорному Карабаху.

Про останню розмову лідерів, яка відбулася 25 березня, повідомляє пресслужба Пашиняна, яку цитує "Радіо Свобода".

24 березня Азербайджан розпочав наступ в Карабаху і, як стверджує Єреван, порушив  контактну лінію. 25 брезня у сутичках із азербайджанськими військами, які пішли у наступ, загинули троє солдатів – етнічних вірменів, 14 зазнали поранень.

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Це зіткнення мало місце попри те, що стабільність у цьому регіоні мають забезпечувати "миротворці", російські військовослужбовці, але вони не стали запобігати ескалації, зазначає "Європейська правда".

У пресслужбі Пашиняна повідомили, що той заявив Путіну "про необхідність розслідувати дії російських миротворців у даній ситуації і підкреслив, що необхідно, щоб російські миротворці вимагали відведення азербайджанських збройних сил на вихідні позиції".

"Лідери двох країн домовилися докласти зусиль для врегулювання кризової ситуації в Нагірному Карабаху", – додали у пресслужбі.

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Речник Путіна Дмітрій Песков підтвердив факт розмови щодо Карабаху, і додав, що було вже два раунди переговорів 24 та 25 березня, повідомляє Радіо Азатутюн.

Тим часом де-факто влада Карабаху, що є залежною від Вірменії просить Росію збільшити чисельність миротворців.

Раніше ЄвроПравда повідомляла, про імовірне, але офіційно не підтверджене відведення частини контингенту РФ з Вірменії. Деталі в публікації Вірменський резерв Росії: звідки Кремль може відкликати війська на український фронт.

Читайте також статтю про те, як Азербайджан змінює своє ставлення до війни в Україні.

Теми: ВірменіяРосіяНагірний КарабахАзербайджан
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