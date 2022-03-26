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Армения просит Путина послать больше военных из РФ и говорит о "расследовании" действий миротворцев

"Европейская правда"Суббота, 26 марта 2022, 13:47

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последние дни провел два раунда переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным из-за нарушения азербайджанскими военными линии столкновения в Нагорном Карабахе.

О последнем разговоре лидеров, состоявшемся 25 марта, сообщает пресс-служба Пашиняна, которую цитирует "Радио Свобода".

24 марта Азербайджан начал наступление в Карабахе и, как утверждает Ереван, нарушил контактную линию. 25 марта в столкновениях с азербайджанскими войсками, которые пошли в наступление, погибли трое солдат – этнических армян, 14 получили ранения.

Это столкновение произошло несмотря на то, что стабильность в этом регионе должны обеспечивать "миротворцы", российские военнослужащие, но они не стали предотвращать эскалацию, отмечает "Европейская правда".

В пресс-службе Пашиняна сообщили, что тот заявил Путину "о необходимости расследовать действия российских миротворцев в данной ситуации и подчеркнул, что необходимо, чтобы российские миротворцы требовали отвода азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции".

"Лидеры двух стран договорились приложить усилия для урегулирования кризисной ситуации в Нагорном Карабахе", – добавили в пресс-службе.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил факт разговора по Карабаху, и добавил, что было уже два раунда переговоров 24 и 25 марта, сообщает Радио Азатутюн.

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Между тем де-факто власти Карабаха, зависимые от Армении, просят Россию увеличить численность миротворцев.

Ранее ЕвроПравда сообщала об вероятном, но официально не подтвержденном отводе части контингента РФ из Армении. Подробности в публикации Армянский резерв России: откуда Кремль может отозвать войска на украинский фронт.

Читайте также статью о том, как Азербайджан меняет свое отношение к войне в Украине.

Темы: АрменияРосcияНагорный КарабахАзербайджан
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