В Киеве и области отменили анонсированный полуторасуточный комендантский час
Суббота, 26 марта 2022, 13:06
По новым данным комендантский час в Киеве и области днем 27 марта вводиться не будет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Источник: Кличко в Telegram
Прямая речь Кличко: "Комендантский час в Киеве и области, завтра днем вводиться не будет.
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И время комендантского часа останется в обычном режиме – с 20:00 до 7:00.
Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно".
Напомним: Ранее 26 марта сообщалось, что комендантский час в Киеве и области снова будет усилен и продлится полтора суток.
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