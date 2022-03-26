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В Киеве и области отменили анонсированный полуторасуточный комендантский час

Роман ПетренкоСуббота, 26 марта 2022, 13:06
В Киеве и области отменили анонсированный полуторасуточный комендантский час

По новым данным комендантский час в Киеве и области днем 27 марта вводиться не будет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Комендантский час в Киеве и области, завтра днем вводиться не будет.

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И время комендантского часа останется в обычном режиме – с 20:00 до 7:00.

Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно".

Напомним: Ранее 26 марта сообщалось, что комендантский час в Киеве и области снова будет усилен и продлится полтора суток.

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Темы: КиевВиталий Кличковойна
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