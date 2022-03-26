Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве и области отменили анонсированный полуторасуточный комендантский час

Роман ПетренкоСуббота, 26 марта 2022, 14:06

По новым данным комендантский час в Киеве и области днем 27 марта вводиться не будет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Комендантский час в Киеве и области, завтра днем вводиться не будет.

И время комендантского часа останется в обычном режиме – с 20:00 до 7:00.

Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно".

Напомним: Ранее 26 марта сообщалось, что комендантский час в Киеве и области снова будет усилен и продлится полтора суток.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КиевВиталий Кличковойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Количество жертв удара по Николаевской ОГА достигло 20-ти

Предательница Поклонская заявила, что "Украина – не Россия"

В Киеве создали комендатуру

Украинские военные освободили 5 населенных пунктов на Запорожье

видеоЖители Голой Пристани вышли на митинг, требуя от оккупантов вернуть мэра

Самолеты РФ с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции - СМИ

Все новости...
Киев
Главный флаг Украины опустят из-за ветра
В Киеве и в области снова на полтора дня вводят комендантский час
В Киеве возобновляют работу ЦНАПы
Последние новости
15:07
картаВ Беларуси заметили движение 100 единиц техники РФ от Чернобыльской зоны
15:06
В Киевской области задержали диверсанта на велосипеде
14:55
Российские хакеры совершили атаки на объекты НАТО – Google
14:43
Путин заявил премьеру Италии, что еще не время для прекращения огня в Украине
14:42
В РФ операторы связи ограничивают тарифы мобильного интернета
14:41
Количество жертв удара по Николаевской ОГА достигло 20-ти
14:35
Эрдоган хочет провести встречу Зеленского и Путина в ближайшее время
14:27
В МИД Грузии отреагировали на заявления о присоединении Южной Осетии к РФ
14:16
Что делать абитуриентам, которые планируют поступать в вузы в этом году – инструкция
14:14
Самолет Ахметова вывез знакомых олигарха из Венгрии в Дубай
Все новости...