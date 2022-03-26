В Киеве и области отменили анонсированный полуторасуточный комендантский час

По новым данным комендантский час в Киеве и области днем 27 марта вводиться не будет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Комендантский час в Киеве и области, завтра днем вводиться не будет.

Реклама:

И время комендантского часа останется в обычном режиме – с 20:00 до 7:00.

Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно".

Напомним: Ранее 26 марта сообщалось, что комендантский час в Киеве и области снова будет усилен и продлится полтора суток.